«Спартак» разгромил «Крылья Советов», конфликт Довбика и «Жироны». Главное к утру
Московский «Спартак» обыграл «Крылья Советов» со счётом 3:0 в 3-м туре чемпионата России, произошёл конфликт между украинским нападающим Артёмом Довбиком и «Жироной», сборная Франции сыграет со сборной Испании в финале футбольного турнира Олимпийских игр – 2024 в Париже. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- «Спартак» разгромил «Крылья Советов» в домашнем матче 3-го тура РПЛ.
- В «Жироне» отреагировали на неуважительное высказывание Довбика в адрес клуба.
- Определились сборные, которые сыграют в финале футбольного турнира Олимпиады-2024.
- «МОК разрушает спорт». Кремлёв — о скандале в боксе на Олимпийских играх в Париже.
- Эрика Андреева обыграла американку Таунсенд и вышла в основную сетку турнира в Торонто.
- «Крылья Советов» установили собственный антирекорд на старте нового сезона РПЛ.
- Нападающий НХЛ может продолжить карьеру в России.
- Владимир Федотов подал иск к ЦСКА в палату по разрешению споров.
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