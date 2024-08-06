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6 августа главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты Олимпиады-2024

«Спартак» разгромил «Крылья Советов», конфликт Довбика и «Жироны». Главное к утру
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Московский «Спартак» обыграл «Крылья Советов» со счётом 3:0 в 3-м туре чемпионата России, произошёл конфликт между украинским нападающим Артёмом Довбиком и «Жироной», сборная Франции сыграет со сборной Испании в финале футбольного турнира Олимпийских игр – 2024 в Париже. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. «Спартак» разгромил «Крылья Советов» в домашнем матче 3-го тура РПЛ.
  2. В «Жироне» отреагировали на неуважительное высказывание Довбика в адрес клуба.
  3. Определились сборные, которые сыграют в финале футбольного турнира Олимпиады-2024.
  4. «МОК разрушает спорт». Кремлёв — о скандале в боксе на Олимпийских играх в Париже.
  5. Эрика Андреева обыграла американку Таунсенд и вышла в основную сетку турнира в Торонто.
  6. «Крылья Советов» установили собственный антирекорд на старте нового сезона РПЛ.
  7. Нападающий НХЛ может продолжить карьеру в России.
  8. Владимир Федотов подал иск к ЦСКА в палату по разрешению споров.
  9. Арман Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом на Олимпиаде-2024 в Париже.
  10. «Факел» подаст жалобу на судейство в матче с «Краснодаром» — источник.
  11. Девять обвиняемых в покушении на убийство боксёра Двали заключены под стражу.
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