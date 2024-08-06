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«Спартак» разгромил «Крылья Советов», конфликт Довбика и «Жироны». Главное к утру

Московский «Спартак» обыграл «Крылья Советов» со счётом 3:0 в 3-м туре чемпионата России, произошёл конфликт между украинским нападающим Артёмом Довбиком и «Жироной», сборная Франции сыграет со сборной Испании в финале футбольного турнира Олимпийских игр – 2024 в Париже. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».