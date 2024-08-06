Тео Бонгонда: моя цель — помогать «Спартаку», насколько это возможно

Вингер «Спартака» Тео Бонгонда назвал свою главную цель на сезон-2024/2025.

Вчера, 5 августа, красно-белые разгромили «Крылья Советов» со счётом 3:0.

«Лучше спросить у Барко, в чём его секрет. Моя же цель в этом сезоне помогать команде, насколько это возможно», — сказал Бонгонда в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В нынешнем сезоне Бонгонда сыграл уже три матча и отдал одну голевую передачу.

После трёх туров «Спартак» занимает пятое место в РПЛ с 6 очками. Лидирует в чемпионате «Зенит» (9 очков).

Последний раз «Спартак» становился чемпионом России в сезоне-2016/2017. Тогда красно-белые набрали 69 очков. У ближайшего преследователя, ЦСКА, было 62 очка.

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