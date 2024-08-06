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Игрок «Спартака» Денисов: Угальде нужен был один гол, и теперь он забивает в каждой игре

Игрок «Спартака» Денисов: Угальде нужен был один гол, и теперь он забивает в каждой игре
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Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов высказался о нападающем красно-белых Манфреде Угальде.

«У нападающих бывает такое, что им нужно забить один гол, а дальше прорвёт. У Угальде так же. Вы видите, что происходит сейчас. Манфред забивает каждую игру. Поздравляю его с этим», — сказал Денисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

5 августа завершился матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:00 мск. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу красно-белых. Угальде в этом матче оформил дубль. У него четыре гола в текущем сезоне.

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