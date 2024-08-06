Ренату Саншеш вернулся в «Бенфику» на правах аренды из «ПСЖ»

Португальский полузащитник Ренату Саншеш перешёл в «Бенфику» из «Пари Сен-Жермен» на правах аренды, сообщает пресс-служба команды из Лиссабона на своём официальном сайте. Соглашение рассчитано на год и включает в себя опцию выкупа.

26-летний Саншеш является воспитанником «Бенфики». За основную команду клуба полузащитник провёл 35 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Летом 2016 года Ренату был куплен «Баварией» за € 35 млн. Сезон-2017/2018 футболист провёл в аренде в «Суонси Сити». В 2019 году португалец перешёл во французский «Лилль», где провёл следующие три года. В августе 2022-го игрока купил «ПСЖ».

В минувшем сезоне Саншеш выступал за итальянскую «Рому» на правах аренды из «ПСЖ». За это время полузащитник принял участие в 12 матчах клуба, в которых забил один гол. Действующий контракт игрока с парижанами рассчитан до лета 2027-го. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 6,5 млн.