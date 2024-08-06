Новичок «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро перенёс операцию после травмы стопы

Французский защитник «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро сегодня успешно перенёс операцию на стопе. Футболист получил травму во время недавнего товарищеского матча с «Арсеналом» (1:2) в Лос-Анджелесе (США).

«Реабилитация Йоро начинается уже сейчас, и мы надеемся, что 18-летний игрок вернётся в строй примерно через три месяца», — говорится в заявлении пресс-службы на официальном сайте клуба.

О переходе 18-летнего футболиста английский клуб объявил 18 июля. Сообщалось, что «красные дьяволы» заплатили за защитника более € 60 млн. В минувшем сезоне Йоро принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость французского футболиста составляет € 50 млн.