Станкович: игра Зиньковского в обороне в матче с «Крыльями Советов» мне не понравилась

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович объяснил, почему заменил хавбека Антона Зиньковского в перерыве матча 3-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

«Я должен делать выбор во время матча, иногда он непростой, но я должен защищать игроков. Сегодня мне не нравилась игра Зиньковского в стадии обороны, несколько раз обыгрывали, заходили в штрафную, это было при 0:0. При этом Зиньковский — важный для нас игрок, делает разницу, когда игра идёт. Но сегодня он был заменён», — приводит слова Станковича ТАСС.

Напомним, накануне, 5 августа, состоялся матч 3-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:00 мск. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу красно-белых. В составе хозяев голами отметились нападающий Манфред Угальде (дубль) и полузащитник Данил Пруцев. После трёх туров чемпионата России сезона-2024/2025 «Спартак» набрал шесть очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице. «Крылья Советов» после аналогичного количества матчей заработали 0 очков и занимают последнее место.