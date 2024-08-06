Вратарь «Крыльев Советов» Песьяков: мы в говне. Надо взяться за голову, пока не поздно

Вратарь самарских «Крыльев Советов» Сергей Песьяков после поражения в матче 3-го тура чемпионата со «Спартаком» (0:3) высказался о турнирном положении клуба на старте нового сезона Российской Премьер-Лиги.

«Мы обо всём поговорили на поле. И главный тренер сказал, и кто-то из ребят. Понимание проблемы есть — мы сейчас в говне. Это мягко сказано. Наши результаты об этом говорят. Отсюда и понимание ситуации. Пока не поздно, нужно взяться за голову. Я уже говорил: только работать. У меня в принципе по жизни так. Не получается — сделай чуть-чуть больше», — сказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После трёх туров чемпионата России сезона-2024/2025 «Крылья Советов» заработали 0 очков и занимают последнее место. Также самарцы установили собственный антирекорд, пропустив 10 мячей в первых трёх матчах чемпионата.