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Вратарь «Крыльев Советов» Песьяков: мы в говне. Надо взяться за голову, пока не поздно

Вратарь «Крыльев Советов» Песьяков: мы в говне. Надо взяться за голову, пока не поздно
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Вратарь самарских «Крыльев Советов» Сергей Песьяков после поражения в матче 3-го тура чемпионата со «Спартаком» (0:3) высказался о турнирном положении клуба на старте нового сезона Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
05 августа 2024, понедельник. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Угальде – 29'     2:0 Пруцев – 40'     3:0 Угальде – 56'    

«Мы обо всём поговорили на поле. И главный тренер сказал, и кто-то из ребят. Понимание проблемы есть — мы сейчас в говне. Это мягко сказано. Наши результаты об этом говорят. Отсюда и понимание ситуации. Пока не поздно, нужно взяться за голову. Я уже говорил: только работать. У меня в принципе по жизни так. Не получается — сделай чуть-чуть больше», — сказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После трёх туров чемпионата России сезона-2024/2025 «Крылья Советов» заработали 0 очков и занимают последнее место. Также самарцы установили собственный антирекорд, пропустив 10 мячей в первых трёх матчах чемпионата.

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