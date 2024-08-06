Иван Олейников прокомментировал дебют за «Крылья Советов» в матче со «Спартаком»

Новичок «Крыльев Советов» Иван Олейников прокомментировал свой дебют за самарскую команду в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Игра проходила в Москве и завершилась поражением «Крыльев Советов» со счётом 0:3.

«Рад дебютировать за «Крылья». По результату ожидалось другое. К сожалению, проиграли. Главное — не отчаиваться и собраться с мыслями. Надо выходить на тренировки и выкладываться по полной, как и в игре. И будет результат.

Осинькин перед выходом объяснил нюансы, примеры, как надо играть. Вышел по позиции, на которой играл раньше», — сказал Олейников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, «Спартак» заработал 6 очков в трёх стартовых матчах РПЛ. На счету «Крыльев Советов» 0 очков.