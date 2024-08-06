Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ковентри Сити — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это чемпионский уровень». Давыдов назвал лучшего экс-нападающего «Спартака»

«Это чемпионский уровень». Давыдов назвал лучшего экс-нападающего «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший форвард «Спартака» Денис Давыдов назвал сильнейшего нападающего, с которым он пересекался в стане красно-белых. Россиянин выделил бразильского бомбардира Луиса Адриано. По его мнению, Адриано превосходил всех по уровню мастерства, но у него были проблемы с мотивацией.

«По мастерству сто процентов номер один — Луис Адриано. Просто он не всегда хотел. А так, в целом по статистике это Промес, но Адриано — чемпионский уровень. У него можно было что-то подсмотреть. Просто, может, не всегда хотел», — приводит слова Дениса Давыдова «РБ Спорт».

Напомним, Луис Адриано выступал за «Спартак» с 2017 по 2019 год. Он успел провести 79 матчей, забить 25 голов и отдать 15 результативных передач. В составе красно-белых бразилец стал чемпионом и обладателем Суперкубка России.

Материалы по теме
Неужели мы увидели «Спартак» здорового человека?
Неужели мы увидели «Спартак» здорового человека?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android