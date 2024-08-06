Логашов: футбольная столица России — Ростов-на-Дону

Бывший защитник «Анжи», «Факела», «Локомотива» и «Ростова» Арсений Логашов заявил, что считает Ростов-на-Дону футбольной столицей России.

«Футбольная столица России? Я считаю, что это Ростов-на-Дону. Там для меня самые лучшие болельщики, которых я видел, самые преданные. Я, к сожалению, в Санкт-Петербурге не играл. Хотя, наверное, очень бы хотел стать чемпионом (смеётся). Основываюсь на своём опыте, как там люди болеют, переживают. Ну и вообще синергия между президентами, руководящими лицами и главным тренером, командой очень хорошая. Я думаю, если говорить откровенно, «Спартаку» этого и не хватает», — приводит слова Логашова «РБ Спорт».

Напомним, в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Ростов» играл с «Зенитом». Матч состоялся 3 августа. Команды провели игру на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступил Виталий Мешков. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:30 мск. Встреча закончилась победой сине-бело-голубых со счётом 5:0. После трёх туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали девять очков и занимают первое место. «Ростов» после аналогичного количества матчей заработал четыре очка и располагается на пятой строчке.