Лукас Оласа оценил уровень футбола в России

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа поделился мнением об уровне российского футбола. По словам игрока, в российском чемпионате многие команды делают упор на физические данные. Также Оласа отметил, что в РПЛ есть много футболистов высокого уровня.

«Футбол в России отличается от многих чемпионатов тем, что тут много физики, здесь играют исполнители хорошего уровня. Уровень футбола здесь достаточно высок», — приводит слова Лукаса Оласы интернет-портал «РБ Спорт».

Напомним, Лукас Оласа стал футболистом «Краснодара» в 2023 году. Он перебрался в чемпионат России из испанского «Вальядолида». В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги 30-летний уругваец принял участие в двух матчах. Также он сыграл в одном матче Кубка России.