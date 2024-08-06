Новичок «Крыльев» Гальдамес рассказал, с кем из футболистов советовался при переходе в РПЛ

Футболист «Крыльев» Томас Гальдамес рассказал, с кем из футболистов советовался при переходе в клуб Российской Премьер-Лиги.

«Перед переходом в «Крылья» я говорил с Мендесом, Давилой и с Сааведро из «Сочи». Они сказали, что РПЛ — отличная лига и одна из лучших в мире. Поэтому сомнений у меня не осталось.

«Крылья» были очень во мне заинтересованы. Я поговорил со всеми из команды и понял, что я нужен», — сказал Гальдамес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Гальдамес перешёл в самарские «Крылья Советов» в конце июля этого года. Ранее чилийский защитник выступал за аргентинский клуб «Годой-Крус» и чилийский «Унион Эспаньола». С «Крыльями Советов» Томас заключил контракт на три года.