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«Ювентус» продлил контракт с защитником Бремером

«Ювентус» продлил контракт с защитником Бремером
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Туринский «Ювентус» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с центральным защитником Бремером. Новое соглашение рассчитано до лета 2029 года.

Бразилец выступает за «Ювентус» с лета 2022 года, куда он перешёл из «Торино». Также на счету защитника пять матчей за основную сборную Бразилии. В минувшем сезоне Бремер принял участие в 40 матчах «Ювентуса» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

В сезоне-2023/2024 чемпионата Италии «Ювентус» занял третье место в турнирной таблице, набрав 71 очко. Также туринцы стали победителям Кубка Италии, обыграв в финале «Аталанту» со счётом 1:0.

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