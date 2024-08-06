Орлов: как хорош «Зенит»! Я так говорил, когда команда Халка выиграла группу в ЛЧ

Известный российский комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался об игре «Зенита» на старте сезона-2024/2025.

«Как хорош был «Зенит»! В тот день игры. Это я такую фразу однажды сказал, когда команда Халка, Виллаш-Боаша выиграла группу в Лиге чемпионов. И вот такие же у меня эмоции сейчас по отношению к нашей команде. Ну конечно, всё равно мы и аналитики будем о чём-то говорить, но то, как они играют и какое удовольствие болельщикам [приносят]...» — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

Напомним, в матче 3-го тура РПЛ «Зенит» встречался с «Ростовом». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступил Виталий Мешков. Встреча закончилась победой сине-бело-голубых со счётом 5:0. После трёх туров чемпионата России «Зенит» набрал девять очков и занимает первое место.