Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ковентри Сити — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов: как хорош «Зенит»! Я так говорил, когда команда Халка выиграла группу в ЛЧ

Орлов: как хорош «Зенит»! Я так говорил, когда команда Халка выиграла группу в ЛЧ
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался об игре «Зенита» на старте сезона-2024/2025.

«Как хорош был «Зенит»! В тот день игры. Это я такую фразу однажды сказал, когда команда Халка, Виллаш-Боаша выиграла группу в Лиге чемпионов. И вот такие же у меня эмоции сейчас по отношению к нашей команде. Ну конечно, всё равно мы и аналитики будем о чём-то говорить, но то, как они играют и какое удовольствие болельщикам [приносят]...» — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

Напомним, в матче 3-го тура РПЛ «Зенит» встречался с «Ростовом». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступил Виталий Мешков. Встреча закончилась победой сине-бело-голубых со счётом 5:0. После трёх туров чемпионата России «Зенит» набрал девять очков и занимает первое место.

Материалы по теме
Сборная 3-го тура РПЛ. Из «Спартака» и «Зенита» — больше половины состава!
Сборная 3-го тура РПЛ. Из «Спартака» и «Зенита» — больше половины состава!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android