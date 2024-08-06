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Игрок «Крыльев Советов» Печенин прокомментировал поражение в матче со «Спартаком»

Игрок «Крыльев Советов» Печенин прокомментировал поражение в матче со «Спартаком»
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Защитник «Крыльев Советов» Кирилл Печенин прокомментировал разгромное поражение в матче со «Спартаком» в 3-м туре Российской Премьер-Лиги (0:3).

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
05 августа 2024, понедельник. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Угальде – 29'     2:0 Пруцев – 40'     3:0 Угальде – 56'    

«Не сложилось впечатления, что в первом тайме «Крылья» не вышли на поле. Конечно, видя результат, можно так говорить. Это футбол. Сложилось бы по-другому, так бы не говорили. Первый гол не вытекал из игры. Вы делаете вывод по счёту, но команда билась», — сказал Печенин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После трёх туров чемпионата России сезона-2024/2025 «Спартак» набрал шесть очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице. «Крылья Советов» после аналогичного количества матчей заработали 0 очков и занимают последнее место. Также самарцы установили собственный антирекорд, пропустив 10 мячей в первых трёх матчах чемпионата.

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