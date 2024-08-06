Игрок «Крыльев Советов» Печенин прокомментировал поражение в матче со «Спартаком»

Защитник «Крыльев Советов» Кирилл Печенин прокомментировал разгромное поражение в матче со «Спартаком» в 3-м туре Российской Премьер-Лиги (0:3).

«Не сложилось впечатления, что в первом тайме «Крылья» не вышли на поле. Конечно, видя результат, можно так говорить. Это футбол. Сложилось бы по-другому, так бы не говорили. Первый гол не вытекал из игры. Вы делаете вывод по счёту, но команда билась», — сказал Печенин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После трёх туров чемпионата России сезона-2024/2025 «Спартак» набрал шесть очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице. «Крылья Советов» после аналогичного количества матчей заработали 0 очков и занимают последнее место. Также самарцы установили собственный антирекорд, пропустив 10 мячей в первых трёх матчах чемпионата.