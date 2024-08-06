Орлов: когда Глушенков уходил с поля в матче с «Ростовом», трибуны стонали!

Известный российский комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о реакции трибун на игру нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (5:0). Глушенков оформил хет-трик и стал автором голевой передачи.
«Ну вы слышали, когда Глушенков уходил с поля, трибуны стонали. Понимаешь, стонали! Они аплодировали ему. Это спорт, сегодня такой. Мы не знаем, что будет завтра. Подожди, десятого мы играем с «Динамо». Чёрт его знает, как и что», — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».
В следующем туре сине-бело-голубые встретятся с московским «Динамо». Встреча пройдёт в субботу, 10 августа.
После трёх туров чемпионата России «Зенит» набрал девять очков и занимает первое место. Московское «Динамо» также имеет в своём активе девять очков и идёт вторым.
- 6 августа 2024
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