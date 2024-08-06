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Орлов: когда Глушенков уходил с поля в матче с «Ростовом», трибуны стонали!

Орлов: когда Глушенков уходил с поля в матче с «Ростовом», трибуны стонали!
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Известный российский комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о реакции трибун на игру нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (5:0). Глушенков оформил хет-трик и стал автором голевой передачи.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Педро – 19'     2:0 Глушенков – 25'     3:0 Кассьерра – 33'     4:0 Глушенков – 35'     5:0 Глушенков – 68'    

«Ну вы слышали, когда Глушенков уходил с поля, трибуны стонали. Понимаешь, стонали! Они аплодировали ему. Это спорт, сегодня такой. Мы не знаем, что будет завтра. Подожди, десятого мы играем с «Динамо». Чёрт его знает, как и что», — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

В следующем туре сине-бело-голубые встретятся с московским «Динамо». Встреча пройдёт в субботу, 10 августа.

После трёх туров чемпионата России «Зенит» набрал девять очков и занимает первое место. Московское «Динамо» также имеет в своём активе девять очков и идёт вторым.

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