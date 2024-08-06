«Я знаю упрёк ленинградцев». Орлов объяснил, почему стоит хвалить Глушенкова

Известный комментатор и журналист Геннадий Орлов объяснил, почему не считает преждевременной похвалу нападающему «Зенита» Максиму Глушенкову. По мнению эксперта, оценку футболистам стоит давать здесь и сейчас.

«Глушенков показал, что у него есть сильный удар с подъёма. Это редкий случай для нашего российского футбола. Из-за штрафной так влепил, что тот не успел среагировать, понимаете? Но это здорово.

Вот только я знаю упрёк ленинградцев: «Что вы хвалите так? Да у него голова там кругом пойдёт!» Ребята, он достойно отыграл. Если он в следующем матче будет плохо играть, остановится, мы будем говорить, что он плохо играл. Поэтому это спорт. Здесь надо давать оценку, вот в эту минуту, сейчас», — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».