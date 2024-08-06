Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ковентри Сити — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов: как футболиста жалко Соболева, в «Спартаке» его отодвинули

Орлов: как футболиста жалко Соболева, в «Спартаке» его отодвинули
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о нападающем «Спартака» Александре Соболеве.

«Ну что теперь, посмотрите, нам же как футболиста-то жалко Соболева. Его сейчас отодвинули, он же там не играет, в «Спартаке» как-то к нему так относятся. И вот что теперь будет дальше, не знаю. И возьмёт ли его «Зенит», если даже они цену опустят, или не возьмёт» — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

В прошлом месяце Александр был отстранён от основной команды «Спартака». Александр имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.

Материалы по теме
Литвинов: «Спартаку» не хватает Соболева, но Угальде в хорошей форме
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android