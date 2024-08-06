Орлов: как футболиста жалко Соболева, в «Спартаке» его отодвинули

Известный российский комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о нападающем «Спартака» Александре Соболеве.

«Ну что теперь, посмотрите, нам же как футболиста-то жалко Соболева. Его сейчас отодвинули, он же там не играет, в «Спартаке» как-то к нему так относятся. И вот что теперь будет дальше, не знаю. И возьмёт ли его «Зенит», если даже они цену опустят, или не возьмёт» — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

В прошлом месяце Александр был отстранён от основной команды «Спартака». Александр имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.