Геннадий Орлов раскрыл инсайд по возможному переходу Соболева в «Зенит» из «Спартака»

Известный спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов раскрыл инсайд по возможному переходу нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«Давайте я всё-таки сейчас расскажу. Я вчера выяснил от источника, который очень авторитетный, который рассказал мне всю историю про Соболева. Когда пришёл Станкович в «Спартак», то он сказал своим руководителям: «Вы знаете, к моей модели Соболев не подходит». Тут же агенты, всё это узнали они, и они начали искать. Они начали обращаться в клубы, в том числе и в «Зенит». И «Зенит», подумав, и Семак, подумав, сказал: «А почему нет?» И «Зенит» назначил сумму. Реальную сумму. Когда «Спартак» увидел эту сумму, говорит, нет, ну этого игрока с русским паспортом… В три раза дороже! И на этом всё: «Ну что, мы такие деньги платить не будем». И вот и началось», — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».