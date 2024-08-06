Орлов: Тюкавин — главный нападающий России? А Глушенков кто?

Известный спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов ответил на вопрос, кого считает главным нападающим в российском футболе на сегодняшний день. По его мнению, Константин Тюкавин из «Динамо» хорош только в том случае, если качественно играют его партнёры.

— Геннадий Сергеевич, Тюкавин остаётся главным отечественным нападающим прямо сейчас для вас?

— А кто Глушенков? Нападающий, по твоей схеме, или полузащитник?

— Говорят, что атакующий полузащитник, но мне так не нравится это словосочетание, оно само себе противоречит.

— Тюкавин, и вправду, он хороший нападающий, но когда есть хорошие официанты вокруг, которые подают ему хорошо. А сейчас он забил только один мяч в трёх матчах, но всё равно за ним глаз да глаз, — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».