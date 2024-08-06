Геннадий Орлов назвал три команды, которые будут вести борьбу за медали РПЛ в этом сезоне

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов назвал три клуба, которые, по его мнению, будут вести борьбу за призовые места в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025. Эксперт выделил московские «Динамо» и ПФК ЦСКА, а также санкт-петербургский «Зенит».

«Вот я сейчас вижу три команды, которые могут вести борьбу за медали. Вот на сегодняшний день «Зенит», «Динамо» и ЦСКА», — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

Напомним, после трёх стартовых туров чемпионата России только две команды набрали максимум очков (9) — это «Динамо» и «Зенит». ЦСКА набрал 7 очков и занимает третье место в турнирной таблице. В последних шести сезонах подряд чемпионом России становился «Зенит».