Бушманов: приход Барко многое поменял в «Спартаке» — он ключевой футболист команды

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов высказался о новичке красно-белых Эсекьеле Барко. По мнению эксперта, сейчас Барко является ключевым футболистом красно-белых. Также Бушманов оценил прогресс «Спартака» в новом сезоне Российской Премьер-Лиги. Он отметил, что команда идёт по нарастающей в плане результатов и игры.

«Спартак» набирает ход, и приход Барко многое поменял, это сейчас ключевой футболист, и через него идёт вся игра. В целом в «Спартаке» всё позитивно и команда идёт по нарастающей. В матче с «Крыльями Советов» всё подтвердилось, уверенная победа. Я думаю, что Станкович уже понимает, кто является основным футболистом команды, а кто нет», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.