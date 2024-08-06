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Бушманов: приход Барко многое поменял в «Спартаке» — он ключевой футболист команды

Бушманов: приход Барко многое поменял в «Спартаке» — он ключевой футболист команды
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Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов высказался о новичке красно-белых Эсекьеле Барко. По мнению эксперта, сейчас Барко является ключевым футболистом красно-белых. Также Бушманов оценил прогресс «Спартака» в новом сезоне Российской Премьер-Лиги. Он отметил, что команда идёт по нарастающей в плане результатов и игры.

«Спартак» набирает ход, и приход Барко многое поменял, это сейчас ключевой футболист, и через него идёт вся игра. В целом в «Спартаке» всё позитивно и команда идёт по нарастающей. В матче с «Крыльями Советов» всё подтвердилось, уверенная победа. Я думаю, что Станкович уже понимает, кто является основным футболистом команды, а кто нет», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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