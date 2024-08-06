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Александр Гришин: ЦСКА отлично сыграл с «Оренбургом», это даст хороший толчок

Александр Гришин: ЦСКА отлично сыграл с «Оренбургом», это даст хороший толчок
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Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин поделился мыслями об игре армейцев под руководством Марко Николича.

«Пока ещё рано говорить об изменениях ЦСКА при Николиче. Но ЦСКА отлично сыграл с «Оренбургом» и забил пять голов, это даст хороший толчок команде. Игра в атаке должна быть именно такой: пять забитых голов на своём поле и порадовали болельщиков, но были недочёты в обороне. Самое главное — это уверенный результат, ведь не всегда забивается столько голов», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В матче 3-го тура с «Оренбургом» армейцы добились разгромной победы со счётом 5:1. После трёх туров в активе красно-синих семь очков, команда идёт на третьем месте.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 15:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Мусаев – 23'     2:0 Дивеев – 30'     2:1 Рыбчинский – 31'     3:1 Обляков – 39'     4:1 Дивеев – 59'     5:1 Келлвен – 71'    
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