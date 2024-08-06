Александр Гришин: ЦСКА отлично сыграл с «Оренбургом», это даст хороший толчок

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин поделился мыслями об игре армейцев под руководством Марко Николича.

«Пока ещё рано говорить об изменениях ЦСКА при Николиче. Но ЦСКА отлично сыграл с «Оренбургом» и забил пять голов, это даст хороший толчок команде. Игра в атаке должна быть именно такой: пять забитых голов на своём поле и порадовали болельщиков, но были недочёты в обороне. Самое главное — это уверенный результат, ведь не всегда забивается столько голов», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В матче 3-го тура с «Оренбургом» армейцы добились разгромной победы со счётом 5:1. После трёх туров в активе красно-синих семь очков, команда идёт на третьем месте.