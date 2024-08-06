Овчинников: Мамардашвили — хороший вратарь, но, конечно, не самый лучший

Бывший голкипер, начальник подготовки тренеров академии Российского футбольного союза (РФС) Сергей Овчинников высказался о вратаре «Валенсии» и сборной Грузии Георгии Мамардашвили.

– Мамардашвили – хороший вратарь, но, конечно, не самый лучший.

– После этого Евро он стал самым дорогим вратарём в мире. Это справедливо?

– Если кто-то хочет его купить за такие деньги, то пожалуйста. Мы же можем продать очки, цена которых 20 долларов, за миллион – если найдётся покупатель. Мамардашвили неплохо провёл Евро, рынок среагировал, а цена поднялась. Цена ведь тоже не определяет качество: Доннарумма в своё время стоил сто миллионов, но мы же не назовём его лучшим вратарём в мире, — приводит слова Овчинникова Metaratings.

Напомним, на Евро-2024 Мамардашвили совершил 30 спасений, почти повторив рекорд бывшего вратаря сборной России Игоря Акинфеева, который сделал 32 сейва на чемпионате Европы — 2008. Мамардашвили перешёл в «Валенсию» из «Динамо» (Тбилиси). Сумма трансфера составила € 850 тыс. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. В прошедшем сезоне голкипер провёл 32 матча, 12 из которых сыграл «на ноль», в остальных пропустил 34 мяча. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает Мамардашвили в € 45 млн.