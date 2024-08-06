Орлов: «Зенит» обязательно выиграет у «Динамо»

Известный российский комментатор и журналист Геннадий Орлов поделился мыслями о предстоящем матче между «Зенитом» и московским «Динамо» в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт в субботу, 10 августа, а стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

«В «Динамо» есть футболисты, которые могут забивать. Я считаю, сразу хочу сказать, что «Зенит» выиграет, обязательно выиграет», — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

После трёх туров чемпионата России «Зенит» набрал девять очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата. Московское «Динамо» также имеет в своём активе девять очков и идёт вторым. В прошлом сезоне команды четыре раза встречались между собой. В тех матчах трижды победили бело-голубые, а «Зенит» выиграл лишь однажды.