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Орлов: «Зенит» обязательно выиграет у «Динамо»

Орлов: «Зенит» обязательно выиграет у «Динамо»
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Известный российский комментатор и журналист Геннадий Орлов поделился мыслями о предстоящем матче между «Зенитом» и московским «Динамо» в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт в субботу, 10 августа, а стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В «Динамо» есть футболисты, которые могут забивать. Я считаю, сразу хочу сказать, что «Зенит» выиграет, обязательно выиграет», — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

После трёх туров чемпионата России «Зенит» набрал девять очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата. Московское «Динамо» также имеет в своём активе девять очков и идёт вторым. В прошлом сезоне команды четыре раза встречались между собой. В тех матчах трижды победили бело-голубые, а «Зенит» выиграл лишь однажды.

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