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Бушманов: Угальде поймал кураж и уверенность, это идёт на пользу «Спартаку» и чемпионату

Бушманов: Угальде поймал кураж и уверенность, это идёт на пользу «Спартаку» и чемпионату
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Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов высказался о нападающем красно-белых Манфреде Угальде. По мнению Бушманова, яркая и результативная игра Угальде пойдёт на пользу «Спартаку».

«Я думаю, что на результативность Угальде повлиял Барко. Но когда Угальде приходил зимой в «Спартак», было видно, что это играющий футболист, который может приносить пользу, но весной у него почему-то не получилось. Уже сейчас мы видим, что он не случайно забивал много в Голландии, потому что он умеет это делать. Но я думаю, что любая серия когда-то прерывается или заканчивается. Сейчас он поймал кураж и уверенность, это идёт на пользу «Спартаку» и всему чемпионату», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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