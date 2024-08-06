Александр Гришин — о голах Игоря Дивеева: стандартные положения — его конёк

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о голах защитника армейцев Игоря Дивеева.

«Голы Игоря Дивеева за ЦСКА — это стечение обстоятельств с помощью стандартных положений. Но не секрет, что Дивеев играет хорошо вверху, поэтому стандартные положения — это его конёк. Он молодец, надо продолжать играть в том же духе.

Прошло только три тура, поэтому пока нельзя говорить об амбициях клуба или футболиста. Конечно, каждый игрок хочет играть в Европе, но сезон длинный. Три-четыре тура ничего не дают профессиональному футболисту, нужно ещё вкатиться. Только о каких-то улучшениях или ухудшениях можно говорить после 7-8-го тура. Даже Семак сказал, что уверенные победы «Зенита» — не показатель, потому что будут спады, а у кого-то подъёмы», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.