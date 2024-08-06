Стало известно, когда РФС рассмотрит иск Владимира Федотова к ЦСКА

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) во вторник проведёт первое заседание по иску тренера Владимира Федотова к ЦСКА.

«Владимир Федотов обратился в палату по разрешению споров в связи с расторжением контракта с ПФК ЦСКА. Первое заседание состоится 6 августа», — приводит слова неназванного представителя службы коммуникации РФС «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее стало известно, что бывший главный тренер армейцев Владимир Федотов подал иск к ЦСКА в палату по разрешению споров. По словам директора по коммуникациям московского клуба Кирилла Брейдо, армейцы предпринимали попытки встретиться с Федотовым и в досудебном режиме урегулировать возникший спор, однако результата это не принесло. Отметим, что после ухода Владимира Федотова ЦСКА возглавил экс-тренер «Локомотива» Марко Николич.