«Атлетико» достиг соглашения с «Сити» о переходе Альвареса за € 95 млн — The Athletic

Мадридский «Атлетико» достиг полной договорённости с «Манчестер Сити» о трансфере аргентинского нападающего Хулиана Альвареса, сообщает The Athletic.

По информации источника, сумма сделки достигает € 95 млн с учётом бонусов. Эта продажа станет рекордной для «Манчестер Сити». 24-летний футболист должен согласовать личные условия для завершения сделки.

В минувшем сезоне 24-летний нападающий принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. В активе футболиста также есть 36 матчей в составе сборной Аргентины, в которых Альварес забил девять голов.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.