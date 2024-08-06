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«Атлетико» достиг соглашения с «Сити» о переходе Альвареса за € 95 млн — The Athletic

«Атлетико» достиг соглашения с «Сити» о переходе Альвареса за € 95 млн — The Athletic
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Мадридский «Атлетико» достиг полной договорённости с «Манчестер Сити» о трансфере аргентинского нападающего Хулиана Альвареса, сообщает The Athletic.

По информации источника, сумма сделки достигает € 95 млн с учётом бонусов. Эта продажа станет рекордной для «Манчестер Сити». 24-летний футболист должен согласовать личные условия для завершения сделки.

В минувшем сезоне 24-летний нападающий принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. В активе футболиста также есть 36 матчей в составе сборной Аргентины, в которых Альварес забил девять голов.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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