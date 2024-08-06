Орлов: Мусаев не пользуется авторитетом у Кордобы, когда был Ивич, «Краснодар» шёл первым

Известный российский комментатор и журналист Геннадий Орлов поделился мыслями о внутренней ситуации в футбольном клубе «Краснодар» после назначения Мурада Мусаева на пост главного тренера.

«А вот вернулся-то тренер, доморощенный, он не пользуется авторитетом, прежде всего у Кордобы. А что такое авторитет тренера? Вот у Семака какой авторитет? Перечень титулов, он сам играл, и он ещё проводит так тренировки, что это нравится футболистам. А здесь у него полный сейчас, если они Кордобу собираются отправлять в «Краснодар-2» уже, понимаете. Там связано всё с президентом, конечно, и им надо разобраться, но, когда был Ивич, они шли на первом месте», — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

На данный момент «Краснодар» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав три очка в трёх матчах. На старте сезона команда сыграла вничью с «Ахматом» (1:1), махачкалинским «Динамо» (0:0) и «Факелом» (0:0).