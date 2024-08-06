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Новичок «Крыльев Советов» Олейников объяснил, почему ушёл из «Ахмата»

Новичок «Крыльев Советов» Олейников объяснил, почему ушёл из «Ахмата»
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Новичок «Крыльев Советов» Иван Олейников прокомментировал свой переход в самарскую команду из грозненского «Ахмата».

«В «Ахмате» у меня не было игровой практики. Понимал, что буду мало играть. Я амбициозный спортсмен — хочу всегда играть. Поэтому сменил команду», — сказал Олейников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Олейников является воспитанником ЦСКА, откуда один раз отдавался в аренду в «Факел». После армейского клуба Иван поиграл за «Шинник» и «Чайку», а летом 2022 года присоединился к грозненской команде. За этот период он принял участие в 67 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и 12 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,3 млн.

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