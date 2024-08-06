Игрок «Марселя» Арит отказался от предложения «Зенита» по зарплате в размере € 10 млн

Марокканский полузащитник «Марселя» Амин Арит отклонил предложение «Зенита» по зарплате в размере € 10 млн в год, хавбек не хочет переезжать в Россию. Об этом сообщает Canal Plus.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что санкт-петербургский клуб активно интересуется 27-летним полузащитником и ведёт переговоры по его трансферу. В сезоне-2023/2024 французской Лиги 1 Амин Арит провёл 28 матчей, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

Также на счету полузащитника 14 игр, один забитый мяч и шесть голевых передач в Лиге Европы. В Лиге чемпионов он провёл два матча и не отметился результативными действиями. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 15 млн.