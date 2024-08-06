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Сергей Песьяков: в матче со «Спартаком» у «Крыльев» не получилось ничего, играли бездарно

Сергей Песьяков: в матче со «Спартаком» у «Крыльев» не получилось ничего, играли бездарно
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Вратарь самарских «Крыльев Советов» Сергей Песьяков прокомментировал поражение в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:3).

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
05 августа 2024, понедельник. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Угальде – 29'     2:0 Пруцев – 40'     3:0 Угальде – 56'    

«В матче со «Спартаком» не получилось ничего. Серьёзно. А что, не видно было? Первые 55 минут вообще играли бездарно! Потом, понятно, «Спартак» по счёту доигрывал. Нечего сказать. Не получилось — и всё. Те вещи, о которых мы договариваемся, ничего не работает. Надо с себя спрашивать.

Чтобы выходить из этого положения, надо работать. Я только это и вижу. Ну, и спрашивать с себя, не только с тренерского штаба, как это часто бывает. Начать с себя», — сказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После трёх туров чемпионата России сезона-2024/2025 «Спартак» набрал шесть очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице. «Крылья Советов» после аналогичного количества матчей заработали 0 очков и занимают последнее место. Также самарцы установили собственный антирекорд, пропустив 10 мячей в первых трёх матчах чемпионата.

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