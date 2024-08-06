Сергей Песьяков: в матче со «Спартаком» у «Крыльев» не получилось ничего, играли бездарно

Вратарь самарских «Крыльев Советов» Сергей Песьяков прокомментировал поражение в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:3).

«В матче со «Спартаком» не получилось ничего. Серьёзно. А что, не видно было? Первые 55 минут вообще играли бездарно! Потом, понятно, «Спартак» по счёту доигрывал. Нечего сказать. Не получилось — и всё. Те вещи, о которых мы договариваемся, ничего не работает. Надо с себя спрашивать.

Чтобы выходить из этого положения, надо работать. Я только это и вижу. Ну, и спрашивать с себя, не только с тренерского штаба, как это часто бывает. Начать с себя», — сказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После трёх туров чемпионата России сезона-2024/2025 «Спартак» набрал шесть очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице. «Крылья Советов» после аналогичного количества матчей заработали 0 очков и занимают последнее место. Также самарцы установили собственный антирекорд, пропустив 10 мячей в первых трёх матчах чемпионата.