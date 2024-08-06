Александр Шикунов: не узнаю «Крылья Советов», давно не видел такой команды

Бывший футболист Александр Шикунов высказался о неудачном старте самарских «Крыльев Советов» в сезоне-2024/2025. Напомним, после трёх туров РПЛ команда не набрала ни одного очка.

«Я не узнаю «Крылья Советов», давно не видел такой команды. К сожалению, была интересная, быстрая и весёлая команда. Но они проигрывают четыре матча подряд. Я не знаю, что внутри клуба, они какие-то растерянные и зажатые. «Крылья Советов» в этом отношении всегда летели и забивали, поэтому на них всегда было приятно смотреть. В прошлом году они обыграли «Спартак» со счётом 4:0 практически таким же составом. Я понимаю, что после трёх поражений они выходили только на победу в матче со «Спартаком», но не пошло», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.