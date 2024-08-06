Корнеев: игра «Спартака» смотрится, впечатления положительные

Бывший тренер сборной России по футболу Игорь Корнеев высказался об игре «Спартака» на старте сезона-2024/2025.

«Можно сказать, что у «Спартака» было лёгкое начало, если брать по графику и тем играм, которые попались. Сначала «Химки», потом «Динамо» в Кубке, которое играло вторым составом, а сейчас «Крылья», которые продолжают очень много пропускать и идут на последнем месте. В целом игра смотрится. Пока не попался серьёзный соперник, впечатления положительные. Ещё раз скажу, это работает на этом уровне. Потом уровень будет чуть более серьёзный, тогда надо будет смотреть», — заявил Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, накануне, 5 августа, состоялся матч 3-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:00 мск. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу красно-белых. В составе хозяев голами отметились нападающий Манфред Угальде (дубль) и полузащитник Данил Пруцев. После трёх туров чемпионата России сезона-2024/2025 «Спартак» набрал шесть очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице. «Крылья Советов» после аналогичного количества матчей заработали 0 очков и занимают последнее место.