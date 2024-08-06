«Дома «на ноль» — как мы любим». Чернов прокомментировал победу «Спартака» над «Крыльями»

Центральный защитник московского «Спартака» Никита Чернов прокомментировал разгромную победу команды в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Красно-белые забили три безответных мяча в ворота самарцев.

«Дома «на ноль» – как мы любим. На самом деле очень рад, что сегодня сыграли надёжно и понятно. Было приятно смотреть, как команда комбинирует в атаке и как влияют на игру новички. Все красавцы! Всех с победой!» — написал Чернов в своём телеграм-канале.

После трёх туров чемпионата России сезона-2024/2025 «Спартак» набрал шесть очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице. «Крылья Советов» после аналогичного количества матчей заработали 0 очков и занимают последнее место