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«Дома «на ноль» — как мы любим». Чернов прокомментировал победу «Спартака» над «Крыльями»

«Дома «на ноль» — как мы любим». Чернов прокомментировал победу «Спартака» над «Крыльями»
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Центральный защитник московского «Спартака» Никита Чернов прокомментировал разгромную победу команды в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Красно-белые забили три безответных мяча в ворота самарцев.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
05 августа 2024, понедельник. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Угальде – 29'     2:0 Пруцев – 40'     3:0 Угальде – 56'    

«Дома «на ноль» – как мы любим. На самом деле очень рад, что сегодня сыграли надёжно и понятно. Было приятно смотреть, как команда комбинирует в атаке и как влияют на игру новички. Все красавцы! Всех с победой!» — написал Чернов в своём телеграм-канале.

После трёх туров чемпионата России сезона-2024/2025 «Спартак» набрал шесть очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице. «Крылья Советов» после аналогичного количества матчей заработали 0 очков и занимают последнее место

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