Форвард «Аталанты» Скамакка перенёс операцию на крестообразной связке

Нападающий «Аталанты» и сборной Италии Джанлука Скамакка перенёс операцию из-за травмы крестообразной связки колена.

«Джанлука Скамакка перенёс артроскопическую операцию по восстановлению передней крестообразной связки левого колена во второй половине дня в понедельник, 5 августа. Хирургическая операция, проведённая в клинике Villa Stuart в Риме, была признана полностью успешной. Ожидается, что Скамакка немедленно приступит к физиотерапии», — говорится в заявлении пресс-службы на официальном сайте клуба.

В минувшем сезоне 25-летний Скамакка принял участие в 44 матчах «Аталанты» во всех турнирах, в которых забил 19 голов и отдал восемь результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в € 35 млн.