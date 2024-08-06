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Форвард «Аталанты» Скамакка перенёс операцию на крестообразной связке

Форвард «Аталанты» Скамакка перенёс операцию на крестообразной связке
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Нападающий «Аталанты» и сборной Италии Джанлука Скамакка перенёс операцию из-за травмы крестообразной связки колена.

«Джанлука Скамакка перенёс артроскопическую операцию по восстановлению передней крестообразной связки левого колена во второй половине дня в понедельник, 5 августа. Хирургическая операция, проведённая в клинике Villa Stuart в Риме, была признана полностью успешной. Ожидается, что Скамакка немедленно приступит к физиотерапии», — говорится в заявлении пресс-службы на официальном сайте клуба.

В минувшем сезоне 25-летний Скамакка принял участие в 44 матчах «Аталанты» во всех турнирах, в которых забил 19 голов и отдал восемь результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в € 35 млн.

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