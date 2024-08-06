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Евгений Бушманов: такому «Спартаку» не нужен Александр Соболев

Евгений Бушманов: такому «Спартаку» не нужен Александр Соболев
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Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов высказался о нападающем красно-белых Александре Соболеве.

«Я думаю, что такому «Спартаку» особо не нужен Соболев. Мы видим, что «Спартак» — это очень мобильная и подвижная команда с хорошей серединой поля и атакой. Поэтому Соболеву было бы очень сложно вписаться в такую игру команды. Виллиану Жозе тоже сложновато, потому что кондиции далеки от оптимальных, поэтому он выходит на замену на считаные минуты», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В прошлом месяце Александр был отстранён от основной команды «Спартака». Александр имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.

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