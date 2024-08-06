Владимир Гранат: в работе Станковича в «Спартаке» виден прогресс

Бывший российский футболист Владимир Гранат оценил прогресс в игре московского «Спартака» под руководством нового главного тренера Деяна Станковича. По мнению Граната, первой настоящей проверкой для красно-белых станет противостояние с топ-клубами.

«По матчу с «Крыльями Советов» в работе Станковича в «Спартаке» виден прогресс. Но для команды будут проверкой матчи с топ-клубами. Потому что «Спартак» уступил «Оренбургу» на выезде, а кроме кубковой игры с «Динамо», где был неосновной состав, не было серьёзных встреч.

«Спартак» будет бороться за второе-третье место. Потому что в этом сезоне с «Зенитом» будет крайне тяжело бороться любой команде», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.