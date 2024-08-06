Слот — о «Ливерпуле»: моей главной задачей сейчас является подготовка команды к сезону

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот заявил, что его не беспокоит пассивность мерсисайдского клуба на рынке. По словам нидерландского специалиста, он сосредоточен на подготовке команды к сезону-2024/2025.

«Когда я начал работу в этом клубе, моей главной задачей было подготовить команду к новому сезону. Спортивный директор «Ливерпуля» работает над трансферами, он держит меня в курсе событий, но всё моё внимание сосредоточено на игроках, которые есть у меня здесь и сейчас», — приводит слова Слота Liverpool Echo.

45-летний Арне Слот возглавил «Ливерпуль» в текущее межсезонье. Специалист находился на посту главного тренера «Фейеноорда» с лета 2021 года. За этот период под его руководством «Фейеноорд» принял участие в 145 матчах во всех турнирах, в которых 94 раза выиграл, 27 раз сыграл вничью и 24 раза уступил.