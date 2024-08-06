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Джанашия: надеюсь, Батраков заиграет в большом футболе — он один из лучших

Джанашия: надеюсь, Батраков заиграет в большом футболе — он один из лучших
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Бывший футболист московского «Локомотива» Заза Джанашия поделился мнением о выступлении 19-летнего полузащитника железнодорожников Алексея Батракова на старте нынешнего сезона.

«Батраков — это один из самых лучших футболистов на данный момент, он очень хорош. Я надеюсь, что он заиграет в большом футболе, если продолжит так же дальше», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Батраков в текущем сезоне сыграл четыре матча за клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

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