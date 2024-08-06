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79-летний Мирча Луческу возглавил сборную Румынии

79-летний Мирча Луческу возглавил сборную Румынии
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79-летний Мирча Луческу, ранее возглавлявший санкт-петербургский «Зенит», стал главным тренером сборной Румынии. О назначении специалиста было объявлено на пресс-конференции Федерации футбола Румынии. Последним местом работы специалиста было киевское «Динамо».

Напомним, Луческу объявил об уходе из киевского «Динамо» в ноябре. Он возглавлял киевскую команду с 2020 по 2023 год. Ранее румынский специалист был главным тренером донецкого «Шахтёра» с 2004 по 2016 год.

Ранее специалист также занимал пост главного тренера в «Бешикташе», «Галатасарае», «Рапиде», «Интере», «Зените» и национальной команде Турции.

Сборная Румынии этим летом принимала участие в чемпионате Европы — 2024. Национальная команда дошла до 1/8 финала турнира, где уступила Нидерландам (0:3).

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