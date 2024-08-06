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Тренер «Реала» Анчелотти высказался об «Аталанте» в преддверии матча за Суперкубок УЕФА

Тренер «Реала» Анчелотти высказался об «Аталанте» в преддверии матча за Суперкубок УЕФА
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о предстоящем матче за Суперкубок УЕФА, в котором «сливочные» встретятся с «Аталантой». Встреча состоится 14 августа. Игра пройдёт в Польше на стадионе «Национальный».

Суперкубок УЕФА — 2024 . Финал
14 августа 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Аталанта
Бергамо, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Будет тяжело, как всегда, потому что это начало сезона. Но мы едем туда с полной уверенностью и убеждённостью, помня обо всех трудностях. Я считаю, что «Аталанта» заслуживает быть там, потому что они провели потрясающую кампанию в Лиге Европы, выбив такие топовые команды, как «Ливерпуль». Они смогли легко выиграть такие игры, даже финал. Поэтому мы очень уважаем эту команду. Но мы надеемся быть в лучшей форме.

Я не думаю, что кто-то ожидал этого (что «Аталанта» так легко обыграет «Байер» в финале Лиги Европы). Как я уже сказал, «Аталанта» провела потрясающий сезон. Это очень опасная команда, которая играет по-особенному и уникально. «Байер» Леверкузен не смог играть так, как привык, из-за огромных усилий, приложенных игроками «Аталанты», — приводит слова Анчелотти пресс-служба УЕФА на сайте организации.

В 2023 году победителем в матче за Суперкубок УЕФА стал «Манчестер Сити», обыгравший «Севилью» в серии пенальти.

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