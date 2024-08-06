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Зарема Салихова: 12 из 16 команд РПЛ демонстрируют дворовый футбол уровня Медиалиги

Зарема Салихова: 12 из 16 команд РПЛ демонстрируют дворовый футбол уровня Медиалиги
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Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об уровне клубов в Российской Премьер-Лиге. По её мнению, прямо сейчас в РПЛ есть около 10 команд, которые готовы к вылету в Первую лигу. Также Салихова считает, что большинство клубов Премьер-Лиги демонстрируют дворовый футбол уровня Медиалиги. Всё это происходит из-за сильного расслоения команд по финансовому принципу, отмечает Салихова. В то время как «Зенит» и «Спартак» имеют по два полноценных состава, остальные клубы недоукомплектованы.

«Бороться за тройку будут команды, у которых сильнее атака. Катастрофически низкий уровень защитников у 12 клубов из 16. Команды демонстрируют дворовый футбол уровня Медиалиги. Подтверждение этому — разгромные счета в каждом туре.

Огромное расслоение команд по финансовому принципу. «Зенит» и «Спартак» закупаются игроками на два полноценных состава, в то время как все остальные команды существенно недоукомлектованы. В целом сейчас десять команд одного низкого уровня, готовых к вылету. Беспрецедентная ситуация», — приводит слова Заремы Салиховой Metaratings.

Напомним, после трёх стартовых туров в РПЛ лидируют «Зенит» и «Динамо», набравшие возможный максимум очков (9).

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