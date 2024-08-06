Хавбек «Спартака» Барко высказался о взаимодействии с Угальде

Футболист московского «Спартака» Эсекьель Барко высказался о взаимодействии с нападающим красно-белых Манфредом Угальде.

«Мы с Угальде много общаемся и вне поля. Мне нравится взаимодействовать с ним. Манфред — хороший нападающий», — сказал Барко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Барко перешёл в «Спартак» из аргентинского «Ривер Плейт». Сообщалось, что красно-белые заплатили около € 15 млн за аргентинского футболиста, а зарплата Барко в Москве составляет € 2,5 млн за сезон. Барко выступал за «Ривер Плейт» с января 2024 года. До этого он играл в МЛС за клуб «Атланта Юнайтед». Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.