Джанашия: кто говорит, что «Локомотив» — средняя команда? Фамилии не играют в футбол

Бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия высказался об игре железнодорожников на старте сезона-2024/2025. В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги команда Михаила Галактионова обыграла «Ахмат» со счётом 5:0.

«Почему крупная победа «Локомотива» со счётом 5:0 над «Ахматом» является неожиданной? Как раз всё ожидаемо. «Ахмат» играл больше в атаку, а «Локомотив» использовал контратаки, в чём очень силён. Поэтому было забито большое количество голов.

Кто говорит, что «Локомотив» — средняя команда? Это не средняя, а очень хорошая молодёжная команда. Фамилии не играют в футбол. Молодым пацанам даётся шанс, и они должны им пользоваться», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.