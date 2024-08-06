Зарема Салихова раскритиковала трансферную политику клубов РПЛ

Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала трансферный подход большинства клубов Российской Премьер-Лиги. В частности, она отметила, что российские клубы продают качественных игроков с паспортом РФ в среднем в пять раз дешевле легионеров, которые приезжают в РПЛ.

«Не знаю, что станет с уровнем футбола в стране, так как в первую очередь развиваются и увеличивают трансферную стоимость игроки из Южной Америки. Один из лучших нападающих России Чалов уезжает всего за 3 млн. То есть ввозятся игроки за 15 млн, а экспортируются стоимостью в пять раз дешевле. Одним исключением стал Сафонов», — приводит слова Заремы Салиховой Metaratings.

Напомним, после трёх стартовых туров в РПЛ лидируют «Зенит» и «Динамо», набравшие возможный максимум очков (9).