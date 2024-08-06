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Овчинников: Россия ни в чём не уступает лучшим европейским сборным

Овчинников: Россия ни в чём не уступает лучшим европейским сборным
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Начальник подготовки тренеров академии Российского футбольного союза (РФС) Сергей Овчинников считает, что сборную России недооценивают.

«В последнее время у нас появились очень талантливые молодые футболисты европейского уровня: Глушенков, Пиняев, Горшков и так далее. Это те игроки, которые будут определять развитие российского футбола в ближайшем будущем. Мы ни в чём не уступаем лучшим европейским сборным, наша команда недооценена. К сожалению, сейчас мы не можем проверить силу нашей команды. Но тот факт, что у нас стали появляться очень сильные молодые футболисты, вселяет оптимизм. Когда мы будем допущены до соревнований, то будем очень конкурентоспособны», — приводит слова Овчинникова Metaratings.

Напомним, с конца февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине. Команда Валерия Карпина пропустила чемпионат мира — 2022 в Катаре и Евро-2024 в Германии, победителем которого стала сборная Испании. Последние два с половиной года национальная команда России проводит только товарищеские матчи. Ранее появилась информация, что Россия проведёт два товарищеских матча в сентябре. Команда Валерия Карпина сыграет со сборными Вьетнама и Таиланда. Источники «Чемпионата» подтвердили эту информацию.

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