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Игрок «Локо» Ньямси — о дубле в ворота «Ахмата»: даже на тренировках я столько не забиваю

Игрок «Локо» Ньямси — о дубле в ворота «Ахмата»: даже на тренировках я столько не забиваю
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Французский защитник московского «Локомотива» Жерзино Ньямси высказался о своих двух забитых мячах в ворота «Ахмата» (5:0) в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Воробьёв – 8'     0:2 Ньямси – 17'     0:3 Ньямси – 36'     0:4 Раков – 79'     0:5 Батраков – 90+1'    

«Это мой первый дубль в профессиональной карьере. Не помню, что было в молодёжных командах, но в голову не приходит ни одного матча с двумя голами, даже на тренировках я столько не забиваю. Но последнюю неделю на тренировках у меня стало залетать больше, чем до этого. Это все заметили. И я почувствовал, что это обязательно перейдёт в игру. Так оно и произошло. Но в обоих мячах моего участия было не так много: рывок, выпрыгивание — гол», — приводит слова Ньямси «Матч ТВ».

Жерзино Ньямси перешёл в «Локомотив» этой зимой из французского «Страсбурга» за € 3,5 млн. В прошлом сезоне он сыграл девять матчей за клуб во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. В новом сезоне игрок сыграл во всех четырёх официальных матчах «Локомотива». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.

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