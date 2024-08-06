Игрок «Локо» Ньямси — о дубле в ворота «Ахмата»: даже на тренировках я столько не забиваю

Французский защитник московского «Локомотива» Жерзино Ньямси высказался о своих двух забитых мячах в ворота «Ахмата» (5:0) в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Это мой первый дубль в профессиональной карьере. Не помню, что было в молодёжных командах, но в голову не приходит ни одного матча с двумя голами, даже на тренировках я столько не забиваю. Но последнюю неделю на тренировках у меня стало залетать больше, чем до этого. Это все заметили. И я почувствовал, что это обязательно перейдёт в игру. Так оно и произошло. Но в обоих мячах моего участия было не так много: рывок, выпрыгивание — гол», — приводит слова Ньямси «Матч ТВ».

Жерзино Ньямси перешёл в «Локомотив» этой зимой из французского «Страсбурга» за € 3,5 млн. В прошлом сезоне он сыграл девять матчей за клуб во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. В новом сезоне игрок сыграл во всех четырёх официальных матчах «Локомотива». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.