Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ковентри Сити — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гришин: Олейников подойдёт системе Осинькина, «Крыльям» не хватает именно такого игрока

Гришин: Олейников подойдёт системе Осинькина, «Крыльям» не хватает именно такого игрока
Комментарии

Бывший главный тренер молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин высказался о переходе нападающего Ивана Олейникова в «Крылья Советов» из «Ахмата».

«Иван Олейников — воспитанник академии ЦСКА, он играл у меня в дубле. Это футболист хорошего уровня, но немножко не нашёл свою команду. Сейчас попал в «Крылья Советов», где есть маленький кризис, ведь у них четыре поражения в четырёх матчах. Мне кажется, он подойдёт системе Осинькина, потому что он неординарный игрок, который умеет обыгрывать один в один и хорош в нападении. Я думаю, что «Крыльям Советов» не хватает именно такого футболиста, но Олейникову нужно ещё влиться в новую команду», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Официально
«Крылья Советов» объявили о переходе нападающего из «Ахмата»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android