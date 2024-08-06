Гришин: Олейников подойдёт системе Осинькина, «Крыльям» не хватает именно такого игрока

Бывший главный тренер молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин высказался о переходе нападающего Ивана Олейникова в «Крылья Советов» из «Ахмата».

«Иван Олейников — воспитанник академии ЦСКА, он играл у меня в дубле. Это футболист хорошего уровня, но немножко не нашёл свою команду. Сейчас попал в «Крылья Советов», где есть маленький кризис, ведь у них четыре поражения в четырёх матчах. Мне кажется, он подойдёт системе Осинькина, потому что он неординарный игрок, который умеет обыгрывать один в один и хорош в нападении. Я думаю, что «Крыльям Советов» не хватает именно такого футболиста, но Олейникову нужно ещё влиться в новую команду», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.